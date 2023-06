Weißenhorn

vor 2 Min.

Michael Schulte eröffnet das Stadtpark Open Air

Plus Das Konzertwochenende in Weißenhorn hat begonnen. Der Singer-Songwriter Michael Schulte ließ mehrfach Konfetti auf das begeisterte Publikum regnen.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Schöner könnte es nicht werden, sagt Michael Schulte über den Weißenhorner Stadtpark, in dem er am Freitag mit seinem Konzert das Open Air-Wochenende der Stadt eingeläutet hatte. Mitten im Grünen steht die große Bühne, manche hatten sich mit Picknickdecken auf ein gemütliches Konzert eingestellt. Doch der frühe Einsatz der Konfettikanone machte schnell klar, dass Michael Schulte eher Party im Sinn hat. Ein unterhaltsamer Auftakt für ein musikalisches Wochenende, das am Samstag mit Gitarrist Siggi Schwarz und seinen "Milestones of Rock" in die nächste Runde geht.

Michael Schulte liefert Tanzmusik

Es braucht schon Mut oder zumindest eine Portion Selbstironie, die Michael Schulte zweifelsohne hat, um mit dem Titel "Here goes nothing" - lose übersetzt: "wird schon schiefgehen" - ein Konzert zu eröffnen. Schiefgegangen ist es natürlich nicht, im Gegenteil: Auch die meisten derer, die Picknickdecken auf dem Gras ausgebreitet hatten, waren schnell auf den Beinen. Denn Michael Schulte, dessen mit Abstand bekanntester Song sein gefühlvoll-trauriger ESC-Beitrag "You let me walk alone" ist, liefert auch einige tanzbare Songs, wie "For a Second", "Stay" oder "Keep me up", alle auch aus dem Radio bekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen