Heimat- und Museumsverein startet mit großen Gefühlen ins neue Jahr

Der Weißenhorner Heimat- und Museumsverein setzt seine traditionellen Neujahrskonzerte endlich fort. Diesmal geht es um Liebe, Eifersucht und Enttäuschung.

Wenn nur immer die zwischenmenschlichen Dissonanzen nicht wären. Er liebt sie, sie aber nicht ihn, dafür einen anderen, der aber wiederum ... Ach, lassen wir das. Es führt ja doch zu nichts, oder? Zumindest bescherten die großen Emotionen um Liebe, Eifersucht und Enttäuschung der Musikwelt das Thema schlechthin. Nicht vorstellbar all die Texte und Melodien ohne den ganzen Herzschmerz. Warum also nicht auch 2023 auf den Wogen der Gefühlswelt beginnen?