Mit Hilfe von Peri bereitet sich Katar auf die Fußball-WM 2022 vor

Foto: Supreme Committee for Delivery & Legacy, dpa

Das Ahmed-bin-Ali-Stadion in Katar – eines von acht Spielstätten während der Fußball-WM 2022 in dem Emirat. Peri half mit.

Plus Bei der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar haben die Weißenhorner ihre Finger im Spiel. Wie sieht es mit anderen Unternehmen in der Region aus?

Von Oliver Helmstädter

Mit den olympischen Winterspielen ist das erste sportliche Großereignis des Jahres vorbei. Das zweite ist die Fußball-WM in Katar, das größte Einzelsportereignis auf dem Planeten. Der kommende Winter wird deswegen sehr ungewöhnlich: Denn erst im November, wenn – hoffentlich – die Weihnachtsmärkte eröffnen, rollt auch der Ball. Am 21. November beginnt die WM. Und wie (fast) immer, wenn sich die besten Kicker der Welt messen, ist irgendwie auch Peri mit dabei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

