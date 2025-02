Mitgründer verlässt Rupp Gebäudedruck

Das Bauen per 3D-Gebäudedrucker massentauglich machen und das Bauen insgesamt nachhaltiger gestalten: Mit diesem Ziel haben Yannick Maciejewski und die Brüder Sebastian und Fabian Rupp vor drei Jahren Rupp Gebäudedruck gegründet. Jetzt verlässt ein Mann des Trios auf eigenen Wunsch die Firma.

„Ich werde meine Geschäftsanteile der Rupp Gebäudedruck GmbH vollständig an Sebastian und Fabian Rupp übertragen“, kündigt Geschäftsführer Yannick Maciejewski in einer Pressemitteilung an. Im Gegenzug werde er die Anteile der beiden an der M3dusa AG übernehmen. Maciejewski ist bereits Geschäftsführer des Unternehmens mit Sitz in Schaan in Liechtenstein, das als Technologieentwickler für Forschung, Software, Maschinenbau und 3D-Druckanlagen tätig ist. M3dusa hatte im vergangenen Jahr einen eigens entwickelten neuen Druckkopf vorgestellt, der sowohl mit konventionellen Betontypen als auch mit recyceltem Beton arbeiten kann.

Weißenhorn: Yannick Maciejewski verlässt Rupp Gebäudedruck

Maciejewski scheidet zum 1. März aus der Geschäftsführung von Rupp Gebäudedruck aus, das künftig vollständig in die Rupp Gruppe integriert und sich ausschließlich auf die Bauausführung mit 3D-Drucktechnologie fokussieren wird. Sie wird auch künftig von einem dreiköpfigen Führungsteam geleitet: Ab 1. März übernehmen Michael Oßwald (Technik) und Sebastian Rupp (Finanzen) die Geschäftsführung, Fabian Rupp bleibt als Prokurist an Bord. Zudem werden das Team erweitert und zusätzliche Mitarbeitende eingestellt, um die ungebrochen hohe Nachfrage an Häusern aus dem 3D-Gebäudedrucker bedienen zu können.

Das Familienunternehmen Rupp ist bereits seit mehr als 25 Jahren in der Baubranche tätig. Zur Unternehmensgruppe gehören mehrere eigenständige Gesellschaften. (AZ)