Neuer Pächter für Freibad-Kiosk steht fest: "Wir kochen alles frisch"

Plus Die neuen Betreiber für den Imbiss im Weißenhorner Freibad stehen fest. Sie sind in der Branche aber keine Unbekannten. Was sie vorhaben und warum sie den Zuschlag bekamen.

Von Michael Kroha

Im Weißenhorner Freibad ging im vergangenen Sommer eine Ära zu Ende. Mehr als 30 Jahre lang betrieb quasi dieselbe Familie den dortigen Kiosk. Erst leitete Werner Hornstein von 1991 ab den Laden, 2010 wurde seine Tochter Katrin Fischäß die Chefin. Sie aber kündigte. Wenn nun voraussichtlich Mitte Mai das Bad wiedereröffnet, wird es einen neuen Pächter geben. Der stand eigentlich bereits im Januar fest, Stadtrat und Stadtverwaltung aber hielten das bislang "streng geheim". Abgestimmt wurde in nicht-öffentlicher Sitzung. Inzwischen ist der Vertrag jedoch unterzeichnet und das Geheimnis kann gelüftet werden.

Der Neue ist in der Branche kein Unbekannter und hat erst kürzlich von sich reden gemacht: Andreas Zabel, bekannt von der Camper Lounge auf dem Illertisser Campingplatz. Er übernahm im vergangenen Herbst mit seiner Familie die Traditionswirtschaft "König Wilhelm" in der Ulmer Oststadt. Seither gibt es dort wieder schwäbische Klassiker. Inzwischen hat er die Camper Lounge ganz aufgegeben. Stattdessen will er nun Freibad-Gäste in Weißenhorn kulinarisch verköstigen. Einer der Beweggründe: "Das Saison-Geschäft sagt uns sehr zu", so Zabel. Es passe mehr zu den Zukunftsplänen der Familie, nämlich den Winter in wärmeren Gefilden wie Spanien zu verbringen. Doch das soll erst in ein paar Jahren geschehen. Zudem liege Weißenhorn für ihn näher als Illertissen.

