Weißenhorn

vor 52 Min.

Neujahrskonzert in Weißenhorn: Eine rhythmische Reise um die Welt

Plus Der Weißenhorner Heimat- und Museumsverein gibt sein traditionelles Neujahrskonzert in der Stadthalle. Zwei junge Musikerinnen brillieren dabei an ihren Instrumenten.

Von Ralph Manhalter Artikel anhören Shape

Beim Blick auf die Bühne boten sich den Besucherinnen und Besuchern in der Weißenhorner Stadthalle einige neue Gesichter. Was blieb, war die schwungvolle Auftaktveranstaltung des hiesigen Heimat- und Museumsverein mit seinem umfassenden und bewährten Repertoire. Der schmissige Abend glich nicht nur rhythmisch einer Reise um die Welt, sondern auch einem Querschnitt durch die Epochen abendländischer Musikgeschichte.

Einzugsmarsch aus dem Zigeunerbaron macht Lust auf mehr

Oper und Operette, Komponisten wie Johann Strauß und Giacomo Rossini boten den Auftakt zur gut zweistündigen Veranstaltung. Die vier Gesangstimmen von Mary Sukale, Krimi Dornach, Rudolf Schock sowie erstmals Andreas Karletshofer intonierten festlich den Einzugsmarsch aus dem Zigeunerbaron und regten somit den Appetit auf das Kommende an: Ob es im ausgehenden 19. Jahrhundert auch schon eine MeToo-Bewegung gab? Angesichts der Klatsche, die der Verehrer aus Carl Millöckers „Bettelstudent“ erfahren hat und dem lamentierenden „Ach, ich hab sie ja nur auf die Schulter geküsst“, ist dies nicht gänzlich von der Hand zu weisen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen