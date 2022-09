Weißenhorn

17:30 Uhr

Viel Neues und eine Überraschung: So war der Opernzauber in Weißenhorn

Die Weißenhorner Kammeroper musiziert wieder. Diesmal dabei: Miki Hashimoto am Klavier, Maria Palaska (Sopran) und Diana Haller (Mezzosopran).

Auf dem Programm steht es zumindest: Musikalische und künstlerische Leitung sowie eingerichtet und bearbeitet von Heinrich Graf. Nun mussten die treuen Besucher der Weißenhorner Kammeroper im vergangenen Jahr erfahren, dass der Maestro sich im Krankenstand befände und derzeit keine Termine wahrnehmen könne. Das letzte Konzert hatte er verpasst. Umso freudiger die Überraschung, den Vater und Gründer dieser bekannten Weißenhorner Musikveranstaltung am vergangenen Sonntagnachmittag wieder persönlich begrüßen zu können. Zwar nicht wie gewohnt auf der Bühne stehend, aber nach eigenen Angaben vollständig gesund und einsatzfähig. Die Moderation vom Sessel aus tat der gut eineinhalbstündigen Opernsoirée jedenfalls keinen Abbruch, wenn auch Graf in seinem Redefluss mitunter kaum zu bremsen war - es gab ja so viele Neuigkeiten aus den vergangenen zwei Jahren.

