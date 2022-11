Peri druckt in der "Sendung mit der Maus" ein Haus

Eine Sachgeschichte in der "Sendung mit der Maus" drehte sich um das Drucken von Häusern. Im Fernsehen wurde ein neuer Peri-Rekord gezeigt.

Den Häuserdruck in Wallenhausen haben die Macher der Sendung mit der Maus verpasst, das erste gedruckte Mehrfamilienhaus der Welt steht längst und ist auch bezogen. Deswegen reiste das Fernsehteam nach Lindau am Bodensee. Ein weiterer Rekord: Nachdem ersten gedruckten Haus Deutschlands in Beckum, dem erstem Mehrfamilienhaus und größten gedruckten Gebäude Europas (Wallenhausen), dem ersten gedruckte Haus in den USA (Tempe/Arizona) erfolgte vor den Augen der Sendung mit der Maus die erste Wohnhausaufstockung.

Peri und Sendung mit der Maus in Lindau

Johannes Büchs besuchte dort den Architekten André Baldauf. Der möchte anbauen. Die zweite Etage, die auf sein Haus gesetzt werden soll, soll aus einem 3D-Drucker kommen. Hier wurde die demnach weltweit erste Gebäudeerweiterung realisiert. Die Aufstockung zeige, dass das Verfahren nicht nur auf der grünen Wiese funktioniert, sondern auch im Bestand eingesetzt werden kann. Das sei nicht selbstverständlich – das Grundstück in Lindau etwa liegt beengt in einem Einfamilienhausgebiet an einem Hang. Der verwendete Drucker erwies sich als flexibel genug, um an die Neigung angepasst und platzsparend errichtet werden zu können.

Peri aus Weißenhorn ist an Cobod beteiligt

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wie dies genau vonstattengeht und wobei der Drucker die Hilfe des Menschen benötigt, hat sich Johannes Büchs von der "Sendung mit der Maus" einmal ganz genau angesehen. Im Film zu sehen ist, wie unter anderem Peri-Mitarbeiter sechs Säulen um das Haus errichten und daran den riesengroßen Drucker installieren. Büchs erklärt der jungen Zielgruppe auch genau, welche speziellen Eingenschaften der Beton – eher Mörtel – haben muss, der aus dem Druckkopf läuft. "Eine Konsistenz wie Zahnpasta." Peri und Architekt Baldauf setzen in Lindau den Portaldrucker Cobod Bod2 ein. Diese Drucktechnologie stammt vom dänischen Hersteller Cobod, an dem Peri bereits seit 2018 beteiligt ist.

TV-Tipp: Hier sehen Sie die Folge der "Sendung mit der Maus" in der ARD-Mediathek.