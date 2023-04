Weißenhorn

Peri druckt von einem Rekord zum anderen

Hier druckt Peri das größte gedruckte Haus des Kontinents: rund 54 Meter lang, elf Meter tief und neun Meter hoch. Der Druck in Heidelberg hat bereits am 31. März begonnen und wird voraussichtlich bis Ende Juli 2023 in Anspruch nehmen.

Plus Ein neuer Rekord-Bau aus dem Drucker ist nicht der einzige Meilenstein bei Peri. Vize-Chef Alexander Schwörer hat am Rande des Karrieretags in Weißenhorn noch mehr zu verkünden.

Es läuft mehr als rund bei Peri. Das wird schnell klar, als Alexander Schwörer, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, den Karrieretag von familiengeführten Unternehmen aus der ganzen Republik eröffnet. Glänzen kann der Sohn des Unternehmensgründers mit mehr als nur einem Rekord.

Beeindruckende Zahlen hatte Schwörer bei der Vorstellung auf dem Karrieretag, einer gemeinsamen Initiative führender Familienunternehmen, parat: Bei 1,8 Milliarden Euro lag der Umsatz im vergangenen Jahr beim Weltmarktführer im Bereich von Verschalungen. "Das mit Abstand beste Jahr der Firmengeschichte", wie es Schwörer ausdrückte. Die Zahl der Mitarbeitenden auf der ganzen Welt steht bei 9100. Kein Rekordwert, aber eine Ziffer nur minimal unter der Rekordmarke des Jahres 2018. Zum Vergleich, um das Wachstum zu verdeutlichen: Im Jahr 2001 hatte Peri gut 350 Beschäftigte und setzte 500 Millionen Euro um.

