Peri streicht Stellen: Warum ausgerechnet in Weißenhorn?

Wer den Hauptsitz der Firma Peri in Weißenhorn betritt, sieht erstmal Bauhelme aus aller Welt.

Plus Erfolgsverwöhnt gab sich Peri in den vergangenen Jahren. Jetzt fallen über 200 Stellen weg. Warum sich ausgerechnet am Stammsitz die Auswirkungen der Krise zeigen.

1600 Menschen arbeiten in Weißenhorn für Peri, davon im Werk für Schalungssysteme 630, wovon 210 Stellen gestrichen werden sollen. Ein Zeichen für eine Firma in der Krise ist das aus Firmensicht nicht in jeder Hinsicht.

Mit einem Umsatz von 1.846 Milliarden Euro im vergangenen Jahr ist Peri nach wie vor einer der größten Hersteller und Anbieter von Schalungs- und Gerüstsystemen. Das Familienunternehmen mit Stammsitz in Weißenhorn bedient mit rund 9.100 Mitarbeitenden und deutlich mehr als 160 Lagerstandorten in über 65 Ländern seine Kundschaft rund um die Schalungs- und Gerüsttechnik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

