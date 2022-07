Weißenhorn

vor 21 Min.

Polizeieinsatz an der Mittelschule: Mit Waffe und Auto der Eltern zum Einbruch

In die Mittelschule in Weißenhorn wurde erneut eingebrochen. Bei einem spektakulären Polizeieinsatz wurde ein 16-jähriger Verdächtiger gefasst.

Lokal Dank Hubschrauber fasst die Polizei in Weißenhorn einen erst 16-Jährigen. Er soll drei Mal in die Mittelschule eingebrochen sein und auch Abschlussprüfungen gestohlen haben.

Von Michael Kroha

Das Auto, mit dem der tatverdächtige 16-Jährige am frühen Donnerstagmorgen zur Mittelschule in Weißenhorn fuhr, steht Stunden nach seiner vorläufigen Festnahme noch immer auf dem Schulparkplatz. Auf der Rückbank liegt eine Palette mit 20 Eiern, auf dem Beifahrersitz ein Kindersitz und im Scheibenwischer klemmt ein Knöllchen. Ausgestellt um kurz nach 9 Uhr. Das Fahrzeug gehört seinen Eltern. Doch die vielleicht 10 Euro fürs falsche Parken dürften Peanuts sein für das, was dem Jugendlichen droht. Denn das, was ihm vorgeworfen wird und wie die Polizei ihn vorläufig festnahm, klingt spektakulär, zeugt aber auch von hoher krimineller Energie.

