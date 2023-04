Weißenhorn

"Klapsenbeste": Darum geht es im neuen Programm von Kathi Wolf

Kathi Wolf ist die "Klapsenbeste". Das legt zumindest der Titel ihres neuen Programms nahe, mit dem sie am 15. April in Weißenhorn Premiere feiert.

Plus "Klapsenbeste" hat die Weißenhornerin Kathi Wolf ihr aktuelles Programm genannt. Mutiger und bissiger als bisher will sie mit ihren neuen Texten sein.

Von Franziska Wolfinger

"Klapsenbeste" heißt das neue Programm der Weißenhorner Kabarettistin Kathi Wolf. Diesmal wird es besonders persönlich. "Die Texte kommen direkt aus meinem Herzen", sagt Wolf. Nie zuvor habe sie so intensiv an einem Programm gearbeitet. Entsprechend gespannt und aufgeregt ist sie nun vor der Premiere Mitte dieses Monats.

Immerhin: Das Interesse in ihrer Heimatstadt Weißenhorn scheint groß zu sein. Dass Kathi Wolf ihr neues Programm erstmals in der Fuggerstadt spielen wird, ist natürlich kein Zufall. "Ich spiele einfach gern daheim und ganz besonders im Stadttheater", sagt sie. Der erste Auftritt mit dem neuen Programm dort am 15. April ist bereits ausverkauft. Kathi Wolf bietet daher einen zweiten Termin am Samstag, 20. Mai, an, für den es noch Karten gibt.

