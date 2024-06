Queen-Tribute-Show in Weißenhorn: Nah dran am echten Freddie

Wegen des Hochwassers musste das große Stadtpark-Open-Air mit der Tribute-Show "The Music of Queen Live" in der Fuggerhalle stattfinden. Der Stimmung tat das keinen Abbruch.

Das Hochwasser hat in Weißenhorn seine Spuren hinterlassen. Das Stadtpark-Open-Air am Freitag und der für Sonntag geplante Tag der Blasmusik wurden deshalb kurzerhand in die Fuggerhalle verlegt. "Die Sicherheit unserer Besucher hat für uns oberste Priorität" – hieß es dazu in einer Presseerklärung der Stadtverwaltung. Man habe sich deshalb zum Umplanen gezwungen gesehen. Der Freitagabend stand dann in der gut gefüllten Halle unter dem Titel: The Music of Queen Live.

Mehr als 1000 Karten wurden für Queen-Show in Weißenhorn verkauft

Mehr als 1000 Tickets waren unter das musikbegeisterte Volk gebracht worden. Im ersten Moment könnte man denken: Schon wieder eine der mittlerweile fast unzähligen Tribute-Bands. Bereits nach den ersten Klängen war aber klar, dass auf der Bühne keine Amateure am Werkeln waren. Immerhin haben die fünf Musiker bereits den Support für Größen wie Eric Clapton, Jimmy Summerville oder für die Manfred Man's Earth Band gemacht.

26 Bilder Hommage an Queen: Bilder von der Show in Weißenhorn Foto: Michael Vogt

Ob der Schnauzbart von Valentin L. Findling echt oder aufgeklebt war, ließ sich nicht ermitteln. Rein optisch war der Frontmann der Band aber schon sehr nahe dran am großen Vorbild Freddie Mercury. Der Song "One Vision" als Intro ließ die Erwartungen weiter steigen und als sich Findling beim dritten Song "A Kind of Magic" mit dem Rücken zum Publikum zu einem ersten Po-Wackler hinreißen ließ, waren ihm die entsprechenden Jubelrufe sicher. "Der ist ja richtig gut" – eine Zuschauerin äußerte sich schon früh begeistert. Die meisten im Publikum hatten sicher selbst gute Erinnerungen an die Zeit, in der die Originalband noch live auf Tournee war. "Singt mit, tanzt mit, bringt alle eure Emotionen mit ein", hatte der gut gelaunte Valentin Findling das Auditorium zwischenzeitlich aufgefordert.

Beim Song "Killer Queen" saß der Sänger mit dem Schnauzer und den gegelten Haaren erstmals selbst am Keyboard und bewies auch hier sein Können, wie seine vier Bandkollegen an ihren Instrumenten. "Es ist irgendwann einfach passiert, ich bin nicht mit dem Ziel zur Welt gekommen", irgendwann habe er aber bemerkt, dass Stimme und auch Aussehen nicht weit vom Original entfernt sind. Am Freitagabend hätte ihm in Weißenhorn sicher niemand widersprechen können.

Den Abschluss in Weißenhorn machte "The Show Must Go On"

Mehrfach wechselte er sein Outfit, irgendwann war auch der fast zwangsläufige Königsumhang samt Krone darunter. Selbst die Gestik erinnerte stark an den 1991 verstorbenen Freddie Mercury. Nach rund 90 Minuten und Hits wie "Bohemian Rapsody", "Radio Gaga", "Don't Stop Me Now" oder "Crazy Little Thing Called Love" war das Ende nah. Vom Publikum aufgefordert, folgten dann noch die Hits "We Will Rock You", "We Are the Champions" und "The Show Must Go On" sowie ein großer Dank der fünf Profimusiker an alle Helferinnen und Helfer, die das Event in der Fuggerhalle überhaupt erst möglich gemacht hatten.

Übrigens: Der Auftritt der bayerischen Kabarettistin Martina Schwarzmann soll am 11. Juli im Stadtpark stattfinden. Sofern das Wetter keine neuen Sperenzchen macht.