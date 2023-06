Weißenhorn

Rock 'n' Roll zum Schluss: Spider Murphy Gang lässt es in Weißenhorn krachen

Plus Das dreitägige Stadtpark Open Air ging am Sonntag mit dem Auftritt der "bayerischen Band" zu Ende. Die "Spiders" feierten eine Party, die manchen auch nostalgisch werden ließ.

Da möge noch jemand behaupten, Party können nur die Jungen. Definitiver Gegenbeweis hierfür war der Auftritt der Spider Murphy Gang, die damit am Sonntag das Weißenhorner Stadtpark Open beendete. Die legendäre, gefühlt schon immer bestehende "bayerische Band" vermochte es wie eh und je, ihre Fankurve in eine euphorische Stimmung zu versetzen.

Die Musik der Spider Murphy Gang weckt Erinnerungen

Zugegeben, die treuen Anhänger sind ebenfalls in den goldenen Jahren angekommen, was aber keinesfalls als Argumentationshilfe für Geruhsamkeit interpretiert werden darf. Altbekannter fetziger Rock 'n' Roll, den wir schon in den Schullandheimen und Skilagern der Achtzigerjahre tanzten – oder dies zumindest versuchten. Erinnerungen an den ersten Flirt – oder das, was man hierfür hielt. Sänger Günther Sigl, inzwischen selbst 76, kokettierte dann auch mit dem Alter, was zu seinen sportlichen Ambitionen auf der Bühne jedoch im krassen Widerspruch stand: Hier ein Hüftschwung, dort ein Luftsprung, immer locker, die Jungs hatten sichtbar ihren Spaß an dem Auftritt.

