Rollerfahrer fährt in Oberhausen und Weißenhorn gegen geparkte Autos

Ein Mann verursacht mit seinem Roller einen Unfall in Oberhausen, wartet aber nicht, bis die Polizei kommt. Dann beschädigt er auch in Weißenhorn ein Auto.

Da muss Alkohol im Spiel gewesen sein: In Weißenhorn hat ein Rollerfahrer am späten Mittwochnachmittag gleich zwei Unfälle verursacht. Beide Male setzte der Mann die Fahrt einfach fort. Doch die Polizei kam ihm auf die Schliche.

Nach Polizeiangaben krachte er mit seinem Roller das erste Mal im Ortsteil Oberhausen in der Von-Katzbeck-Straße gegen ein geparktes Auto. Er informierte die Besitzerin des Autos, fuhr dann allerdings weiter, noch bevor die Polizei am Unfallort eintraf. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Rollerfahrer nach Fortsetzung seiner Fahrt im Spitalweg in Weißenhorn einen weiteren Unfall verursacht hatte, bei dem ein weiteres Auto beschädigte wurde. Den Schaden an diesem Fahrzeug beziffert die Polizei auf mehrere hundert Euro. Nach diesem Unfall hatte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der Rollerfahrer wurde bei den Unfällen selbst leicht verletzt

Wie die Polizei weiter mitteilt, machten die Beamten den Mann im Rahmen der weiteren Ermittlungen ausfindig. Sie vermuteten, dass er betrunken war und ordneten eine Blutentnahme an. Der Rollerfahrer wurde bei den beiden Unfällen selbst leicht verletzt. Gegen ihn leitete die Streife ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ein. (AZ)

