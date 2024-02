Schlägerei bei Weißenhorner Faschingsumzug: Diese Bilanz zieht die Polizei

Weitestgehend friedlich verlief das bunte Treiben am Faschingsdienstag in Weißenhorn. Die Polizei berichtet aber auch von Schlägereien, Beleidigungen und einem Drogenfund bei einem 14-Jährigen.

Der Weißenhorner Faschingsdienstagumzug war eine weitestgehend friedliche Großveranstaltung. Nach Schätzungen der Polizei haben zwischen 10.000 und 12.000 Besucher daran teilgenommen. Jedoch gab es ein paar Herren, die nach Polizeiangaben sehr betrunken waren und aggressiv wurden. In vier Fällen endete das in Körperverletzungen: Zwei Schlägereien und zwei Angriffe, einer davon auf eine Frau. Zudem gab es Minderjährige, die Polizisten beleidigten. Ein 14-Jähriger wurde mit Cannabis in der Tasche erwischt.

Weißenhorner Faschingsdienstagsumzug 2024: Mehrere Schlägereien

Gegen 14 Uhr schlug im Bereich der Günzburger Straße ein 20-Jähriger eine 48-jährige Besucherin. Der Mann soll so stark betrunken gewesen sein, dass die Polizei ihn sicherheitshalber in Gewahrsam nahm. Wieso der 20-Jährige die fast 30 Jahre ältere Dame schlug, nennt die Polizei nicht. Etwa 45 Minuten später, gegen 14.45 Uhr, wollte ein 19-Jähriger an das Obere Stadttor urinieren. Das sah ein 25-Jähriger. Er forderte den Mann auf, ordentlich auf die Toilette zu gehen, die direkt neben dem Oberen Stadttor aufgestellt waren. Danach kam es bei den Männern zu einem Streit, der in einer Schlägerei endete. Am frühen Abend, gegen 17.35 Uhr, wurde ein 33-Jähriger im Bereich der Illerberger Straße von einem bislang unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen.

147 Bilder Faschingsdienstag 2024 in Weißenhorn: Die schönsten Fotos vom Umzug Foto: Alexander Kaya

In einer Bar an der Östlichen Promenade kam es gegen 21.30 Uhr zu einem weiteren Vorfall. Ein 26-Jähriger hatte einen Streit mit einem 29-Jährigen. Der jüngere schlug dem älteren mit der Faust ins Gesicht und lief anschließend davon. Die Polizei wurde von dem Vorfall informiert, suchte den 26-Jährigen und stellte ihn. Gegenüber den Polizisten verhielt er sich weiterhin aggressiv und beleidigte sie enorm, weshalb die Polizei ihn vorläufig festnahm. Die Situation eskalierte jedoch weiter. Der Mann wehrte sich und schlug einem Beamten mit der Hand ins Gesicht, ein weiterer Beamter wurde ebenfalls leicht verletzt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Der Faschingsumzug am Faschingsdienstag in Weißenhorn Video: Alexander Kaya

Das Verhalten könnte nun ernste Folgen haben: Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen des Verdachts auf Körperverletzung, des Widerstands und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt und wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Jugendliche beleidigen Polizisten, und 14-Jähriger wird mit Cannabis erwischt

Gegen 15 Uhr soll im Bereich des Oberen Stadttor ein 16-Jähriger zwei Polizisten beleidigt haben. Eine 17-Jährige soll selbiges gegen 16.30 getan haben, als sie von der Polizei kontrolliert wurde. Beim Umzug habe die Polizei zahlreiche Jugendliche kontrolliert, bei einem 14-Jährigen wurde die Ermittler fündig: Neben Schnaps und Zigaretten sei Cannabis entdeckt worden. Wegen der verbotenen Substanz erwartet den Jugendlichen nun ein Ermittlungsverfahren. (AZ)

Lesen Sie dazu auch