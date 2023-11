Schwere Vorwürfe im Raum: Bei Peri in Weißenhorn rumort es PRINT-FASSUNG

Vor der Betriebsversammlung am Donnerstag kommen wird deutlich, dass der Stellenabbau nicht wirklich einvernehmlich verläuft.

Das Betriebsklima bei Peri ist im Keller. Das bestätigen nicht nur Beschäftigte, die anonym bleiben wollen, sondern auch Günter Frey, der erste Bevollmächtigte der IG Metall. Gleich mehrere Beschäftigte, die sich an die Redaktion wandten, sind sich sicher, dass die Belegschaft die Führung "zur Rede stelle". Die Unternehmensführung beschwichtigt.

"Es werden am Donnerstag Einige aufstehen", sagt ein langjähriger Peri-Mitarbeiter, der, wie andere Beschwerdeführer auch, seinen Namen nicht veröffentlicht haben will. Ein Thema beschäftigt die Menschen in Weißenhorn: In den Verhandlungen über den Abbau von 210 Stellen haben sich Arbeitgeberseite und Betriebsrat zwar auf einen Interessensausgleich geeinigt, doch die Kritik versiegt nicht.

Der Ärger in der Belegschaft dreht sich nicht nur um den Stellenabbau, der nach Meinung einiger Mitarbeiter entgegen den Beteuerungen des Unternehmens nicht sozialverträglich ablaufe. Auch eine komplette Abteilung, die Betriebstechnik (früher Werksinstandhaltung) werde ausgegliedert, was mit Nachteilen der Beschäftigten einhergehe. Denn die Instandhaltung werde künftig der Großkonzern Bilfinger übernehmen. Zu dem Konzern, der etwa auch VW-Werke instand hält, wolle aber niemand von Peri wechseln, weil die Einsatzorte ständig variieren sollen.

"Die Leute gehen auf die Barrikaden", sagt ein Mitarbeiter. Den Beschäftigten würden nun Verträge angeboten, nach denen man angeblich ein Jahr das Gleiche verdiene. "Danach kam man gucken, wo man bleibt", so der Vorwurf. "Die Stimmung ist mies." 54 Mitarbeiter hätten zuletzt einen Brief bekommen, "dass es ihre Stellen nicht mehr gibt".

Den Vorwurf zur Art und Weise des Stellenabbaus formuliert ein Peri-Mann gegenüber der Redaktion so: "Ich bezweifle ganz stark, dass das so sozialverträglich ist, wie sie immer vorgaukeln. Die langjährige Führungskraft berichtet von Fällen, in denen Familienväter mit über zwei Jahrzehnten Berufserfahrung bei Peri gehen sollen während, jüngere, ledige Beschäftigte ohne Kinder bleiben dürften. "Da geht es nur nach dem Nasenfaktor." Die angebotenen Abfindungen für Beschäftigte, die seit Jahrzehnten bei Peri arbeiten, seien an "Lächerlichkeit nicht zu überbieten". Schlimmer noch die damit angeblich einhergehende Drohung: "Wenn Du nicht annimmst, dann kündigen wir betriebsbedingt und Du bekommst gar nichts." Anderen würde nahe gelegt, frühzeitig in Rente zu gehen. Mit entsprechenden dauerhaften Verlusten inklusive.

Die Vorwürfe gehen noch weiter: "Man wird behandelt wie der letzte Dreck", sagt ein langjähriger Beschäftigter wörtlich. Es werde in Einzelgesprächen Druck auf die Beschäftigten aufgebaut. Die Abfindungen seien vom Betriebsrat "gedrosselt" worden. Auch die Interessenvertretung der Belegschaft sei ohnmächtig. "Das Management darf schalten und walten, wie es will." Der Belegschaft werde "das Leben schwer gemacht", mit dem Ziel, das freiwillig gekündigt werde. Peri als sich kümmerndes Familienunternehmen sei mit Firmengründer Artur Schwörer "ins Grab gegangen".

Was der Belegschaft zusätzlich schlaflose Nächte bereite: Der aktuelle Geschäftsführer des Werks in Günzburg wechselt im Juni nach Weißenhorn. Zusätzlich habe er das Peri-Werk im türkischen Sakarya unter sich. Einer der Informanten ist sich sicher, dass viele Produkte von Weißenhorn in das Niedriglohnland Türkei abwandern. Eine weitete Welle des Jobabbaus sei deswegen wahrscheinlich.

Überrascht ist, Günter Frey, der erste Bevollmächtigte der IG Metall, nicht von der Entwicklung. Ende vergangener Woche habe es gar einen Infoband für Peri-Mitarbeitende der Gewerkschaft gegeben.

"Das Betriebsklima ist sicherlich schlechter geworden", sagt Frey. Die Gründe sieht der Gewerkschaftsfunktionär in ständigen Umstrukturierungen des Unternehmens. Es seien immer wieder GmbHs gegründet worden und Betriebsübergänge vollzogen worden, die ständig zu neue Organigrammen führten. Eine Entwicklung vom eher kleinen Bauunternehmen zu einer Art Weltkonzern mit über 9000 Beschäftigten gefalle nicht jedem.

Grundsätzlich ist Frey froh, dass die IG Metall überhaupt an dem Interessensausgleich beteiligt war. "Der Betriebsrat kann uns einladen, muss er aber nicht." Was in Weißenhorn für Unruhe sorge, ist das Fakt, dass Peri der betroffenen Mitarbeiterschaft "sehr individuelle" Angebote mache. "Wir empfehlen den Leuten Rechtsberatung." Außerdem habe die Gewerkschaft angeboten, die Mitarbeitenden zum entscheidenden Gespräch über die eigene Zukunft bei Peri zu begleiten.

Was Teile der Belegschaft als mangelnde Sozialverträglichkeit bezeichnen, begründet Peri mit dem Ziel einer Verjüngung der Firmenstruktur. Wie Frey sagt, sei das in bestimmten Grenzen zulässig. Die Rechtsprechung habe sich in den 1990er-Jahren gedreht. Nun habe ein Unternehmen auch das Recht auf einen "üblichen" Altersdurchschnitt im Betrieb. "Fakt ist: Viele Menschen bei Peri fühlen sich ungerecht behandelt." Das sei sehr nachvollziehbar. Doch vermutlich habe das Peri schon auf Zulässigkeit abgeklopft.

Die Unternehmens-Leitung lässt auf Anfrage durchblicken, dass man die Vorwürfe im Grunde als gezielte Vorstöße einzelner Beschäftigter betrachtet, die auf ihr eigens Wohl aus seien. Auf keinen Beschäftigten werde Druck ausgeübt. "Unser Ziel ist es, für alle vom Interessensausgleich betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter individuelle und wo immer möglich einvernehmliche Lösungen zu finden", sagt Pressesprecher Markus Woehl. Außerdem könnte die betroffene Belegschaft Vertrauenspersonen zu Gesprächen mit den Vorgesetzten mitbringen.

Nicht richtig sei auch, dass keine Sozialauswahl getroffen wurde. Deswegen sei ja ein Interessensausgleich und Sozialplan ausgehandelt worden. In diesem Dokuenten seien Kriterien und Konditionen festgelegt, wann und für wen für die einzelnen Maßnahmen in Frage kommen. (Frühverrentung, Versetzung, Abfindungen und so weiter.). Diese Kriterien seien alle mit dem Betriebsrat besprochen und gemeinsam unterschrieben worden.

Zum Thema Ausgliederung der Betriebstechnik sagt Woehl, dass hier noch nichts entschieden sei. Die Gespräche dazu laufen und würden ergebnisoffen geführt und sollten bis zum Ende des ersten Quartals 2024 zu Ergebnissen führen. Eine Partnerschaft mit einem Dienstleister werden wir gründlich planen und sorgfältig mit dem Dienstleister umsetzen. Woehl: "Sollte die Überführung zustande kommen, übernehmen alle Beschäftigten exakt die Bedingungen, zu denen Sie bei Peri gearbeitet haben in ihr neues Beschäftigungsverhältnis. Auch die Jahre der Betriebszugehörigkeit würden übernommen."