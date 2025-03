Sexuelle Belästigung und Schlägerei: Die Polizei-Bilanz zum Faschingsumzug in Weißenhorn

Es war ein buntes und fröhliches Treiben am Faschingsdienstag durch Weißenhorn. Fast 90 Gruppen zogen durch die Gassen der Fuggerstadt und Tausende Menschen schauten dabei bei bestem Wetter an den Straßenrändern zu. Bis zu 12.000 Personen waren es in der Spitze, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Wegen der Ereignisse in den Wochen zuvor in Magdeburg, München und Mannheim waren die Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden. Nach Behördenangaben feierte der „weit überwiegende Teil“ friedlich. Vereinzelt aber mussten Straftaten registriert werden.

Darunter auch eine sexuelle Belästigung. Am Nachmittag sei eine junge Frau von einem 20-Jährigen „unsittlich berührt“ worden, heißt es im Polizeibericht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

17-Jähriger prügelt sich beim Faschingstreiben in Weißenhorn mit mehreren Personen

Im weiteren Verlauf des Faschingstreibens sei es im Bereich der Memminger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Zunächst hätten sich ein 17-Jähriger und ein bislang unbekannter Täter geschlagen. Diese Prügelei habe ein 22-Jähriger bemerkt. Als dieser die Kontrahenten habe trennen wollen, weitete sich die Rangelei aus. Der 22-Jährige und der 17-Jährige hätten sich gegenseitig verletzt.

Icon Galerie 152 Bilder Für den Weißenhorner Faschingsumzug spielte das Wetter am Faschingsdienstag perfekt mit: Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen elf Grad ließ sich in dem historischen Städtchen ausgezeichnet feiern. Das lockte auch viele Menschen aus der Umgebung an.

Beim Aufnehmen des Sachverhalts habe die Polizei zwei weitere Geschädigte ermittelt, die nach dem derzeitigen Stand bei dem Versuch die Kontrahenten zu trennen, ebenfalls geschlagen wurden. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn, unter der Telefonnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen.

Fasching in Weißenhorn: Polizei stellt Alkohol und Messer bei Jugendlichen sicher

Im Rahmen durchgeführter Jugendschutzkontrollen fand die Polizei nach eigenen Angaben bei zwei 16-Jährigen hochprozentigen Alkohol auf und stellten diesen sicher. Zudem wurden bei einer 15-Jährigen ein Taschenmesser und bei einem 22-Jährigen ein sogenanntes Einhandmesser sichergestellt, das sie laut Polizei verbotswidrig mit sich führten. Gegen die beiden wurde jeweils ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)