Weißenhorn

06:00 Uhr

Sido beim Stadtpark Open Air: Ein Weißenhorner Rapper legt vor

Tobias Klöden, alias Tii Ruff, tritt am 18. Juni beim Stadtpark Open Air in Weißenhorn vor Sido auf.

Plus Am 18. Juni kommt Sido nach Weißenhorn. Zuvor will Tobias Klöden die Musikfans begeistern. Welche Hoffnungen er mit dem Auftritt verbindet.

Von Jonas Klimm

Nein, dem Klischee des lautsprecherischen Rappers entspricht Tobias Klöden wahrlich nicht. Der Weißenhorner, der als Sprechsänger unter dem Künstlernamen Tii Ruff auftritt, gibt sich lieber bescheiden. Er sagt, er möchte mit seinen Liedern "nicht dick auftragen". "Ehrlich will ich sein und von den Erfahrungen aus meinem Leben erzählen." Am 18. Juni wird der 37-Jährige vor einem großen Publikum die Möglichkeit dazu bekommen. Sido ist beim Stadtpark Open Air in Weißenhorn zu Gast, und Klöden darf als "Warm-up" vor dem berühmten Rapper auftreten.

