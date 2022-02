Stabiler Preis für Brennholz: Im Roggenburger Wald herrscht Hochsaison

Am Wochenende zieht es nicht nur Erholungsuchende in den Forst, viele kommen jetzt zum Holzmachen. Im Gegensatz zum Gas ist der Preis für Brennholz stabil.

Es ist wieder Erntezeit – zumindest in Wald und Forst. Dort gehen aber nicht nur die Baumfäll-Profis ihrer Arbeit nach, sondern auch immer mehr Privatleute. Sie besorgen sich Feuerholz. An den Wochenenden herrscht Hochsaison in den Wäldern des Forstbetriebs Weißenhorn. Und: Noch aus einem ganz anderen Grund wurde dort gesägt.

Brennholzsägen bei Minusgraden? Das macht Spaß

Martin Eggert hat schon von Berufs wegen viel mit Bäumen zu tun, denn er ist der Leiter des Forstbetriebs Weißenhorn. Aber auch am Wochenende macht er Kleinholz, denn er ergänzt seinen Brennstoffvorrat. "Es ist echt schön, bei minus ein bis zwei Grad", findet er. Viele Privatleute machen sich in dieser Zeit auf in den Roggenburger Forst, bevorzugt mit alten Schleppern. Wer sich beim Forstbetrieb anmeldet, bekommt ein bestimmtes Gebiet mit Schwachholz zugewiesen, wo er oder sie sich Brennstoff holen kann. Voraussetzung dafür: ein Motorsägenführerschein und entsprechende Schutzkleidung. Allerdings sind es nicht mehr nur Landwirte oder Menschen, die ihre alten Häuser noch mit Holz wärmen, sondern immer Leute, die sich den Brennstoff für ihren modernen Schwedenofen im Eigenheim gerne selber holen und sich den Kofferraum vollladen. An den Wochenenden ist also im Forst ziemlich was los. Das liegt nach den Worten von Eggert auch daran, dass die Brennholzpreise relativ stabil geblieben sind – was sich vom Gas derzeit nicht gerade sagen lässt. Laut Andreas Wolf vom Forstbetrieb gibt es keine Nachfrageeinbrüche beim Brennholz: "Wir können die Nachfrage gut bedienen. Wer bei uns anfragt, der bekommt auch was."

Der Forstbetrieb Weißenhorn veranstaltet jedes Jahr eine Sammelaktion zugunsten der Kartei der Not.

Revierförster schafft Platz für Spechte und Käfer

Auch der Revierförster Johannes Reisacher hat in jüngster Zeit für Kleinholz gesorgt, allerdings ging es dabei nicht ums Heizen: Er ließ in den vergangenen Wochen über 30 Bäume im Staatswald von einer Holzerntemaschine in mehreren Metern Höhe kappen. Ohne Krone entsteht ein Totholz-Stamm. Wozu ist das wichtig? „In unseren Wäldern gibt es natürlicherweise nur wenig stehendes Totholz, das aber ein sehr wichtiger Lebensraum ist: Rund ein Viertel aller Pilz- und Käferarten braucht Totholz als Lebensraum, auch seltene Spechte und Fledermäuse sind darauf angewiesen“, erläutert Reisacher.

So entstehen neue Lebensräume, die offenbar zügig besiedelt werden. Vor allem Spechte merken sofort, wenn ein Baum abstirbt. Und sie beginnen zügig mit dem Wohnungsbau, erklärt Reisacher: "Spechtabschläge und -höhlen sind in den Hochstümpfen schon nach ein oder zwei Jahren zu sehen. Auch Rindenquartiere für Fledermäuse finden sich schnell an den Stämmen, dazu noch andere Biotopmerkmale wie Pilzkonsolen.“ Nur stärkere Bäume werden im Roggenburger Wald zu Hochstümpfen entwickelt, schließlich sollen Specht und Co die Quartiere jahrzehntelang nutzen können. Die gekappten Hölzer müssen mindestens drei Meter hoch sein, besser sind bis zu sechs Meter. Der Freistaat Bayern fördert die Anlage und damit den Artenschutz im Staatswald.

Noch mehr Totholzbäume im Staatswald

Nach Darstellung des Weißenhorner Forstbetriebs werden die Biotophölzer nicht einfach zufällig angelegt: Förster Reisacher strebt eine "trittsteinartige Verteilung" der Hochstümpfe über das ganze, fast 2000 Fußballfelder große Revier an. Damit sei eine gute Vernetzung der Habitate möglich, damit auch Arten wie seltene Käfer, die nicht kilometerweit laufen oder fliegen können, profitieren. In den nächsten Jahren sollen noch einige Dutzend Biotophölzer dazukommen.

