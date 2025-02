Stadt Weißenhorn sagt Umzug zum Funkenfeuer wegen Sicherheitsauflagen ab

Die Stadt Weißenhorn sagt den Umzug zum Funkenfeuer in diesem Jahr ab. „Mit Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass in diesem Jahr kein gemeinsamer Umzug zum Funkenfeuer stattfinden wird“, heißt es auf der Facebook-Seite der Stadtverwaltung am Freitagmorgen. „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, doch die aktuellen Ereignisse und die damit verbundenen erhöhten Sicherheitsauflagen lassen uns hier nur begrenzten Spielraum“, heißt es.

Wie aus dem Weißenhorner Rathaus zu erfahren ist, habe diese Woche eine Sicherheitsbesprechung zusammen mit Polizei und Feuerwehr stattgefunden. Welche konkreten Auflagen zur Entscheidung führten, war am Freitag zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. In den sozialen Netzwerken heißt es dazu: „Sorgfältig“ sei abgewogen worden, „was möglich und verantwortbar ist - denn die Sicherheit steht an erster Stelle“.

Teilnehmerzahl beim Funkenfeuer-Umzug in Weißenhorn nahm zuletzt immer mehr ab

Mit eine Rolle habe demnach wohl gespielt, dass die Teilnehmerzahl des Umzuges in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen ist. „Aufgrund dieser Tatsachen müssen wir Tradition und Machbarkeit in ein gesundes Verhältnis setzen.“ Auch für die anstehenden Faschingsfeierlichkeiten in Weißenhorn wurden in diesem Jahr die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Die Weißenhorner Altstadt wird für den Verkehr größtenteils blockiert, Fußgänger aber können die Sperren passieren.

Das Funkenfeuer selbst aber soll bestehen bleiben. Beginn ist demnach am Samstag, 8. März, um 18.30 Uhr beim Funkenplatz am Tannenberg. „Wir hoffen, dass es auch ohne Umzug ein Moment des Zusammenkommens und des Lichts für unsere Gemeinschaft sein wird“, heißt es im Facebook-Post. „Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns, diesen Brauch mit Ihnen - wenn auch in veränderter Form - weiterzuleben.“

Die Jahre zuvor führte der Umzug vom Hauptplatz über die Reichenbacher und Oberhauser Straße zum Tannenberg - mit der Stadtkapelle Weißenhorn an der Spitze, gefolgt von Kindern mit Laternen. Im vergangenen Jahr trug nach Ankunft am Funkenstoß der Kinderchor der 2. Klassen der Grundschule Süd Lieder und Gedichte vor. Der Schäferhundeverein Weißenhorn sorgte für das leibliche Wohl.