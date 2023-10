Einigung über Stellenabbau bei Peri – so geht es jetzt weiter

Fast auf den Tag genau vor drei Monaten wurde öffentlich, dass Peri 210 Stellen abbauen will. Nun ist ein Interessensausgleich unter Dach und Fach.

Einigung bei Peri: In den Verhandlungen über den Stellenabbau zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Peri-Werkes in Weißenhorn haben sich Arbeitgeberseite und der Betriebsrat auf einen Interessensausgleich geeinigt. Dies teilte Peri am Donnerstag schriftlich mit. Hierin sind die Eckpunkte festgeschrieben, mit denen Peri die Personalmaßnahmen durchführen wird.

Kernpunkte dieses Interessensausgleichs sind:

Alle Beteiligten bekräftigen, die geplanten Maßnahmen sozialverträglich zu gestalten und wenn möglich auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten.

Dabei setzt Peri auf ein breites Instrumentarium mit zahlreichen Möglichkeiten für die Umsetzung des Stellenabbaus . Im Rahmen des Interessensausgleichs regeln mehrere Betriebsvereinbarungen Versetzungsmöglichkeiten in andere Tätigkeiten beziehungsweise andere Peri Firmen sowie "attraktive Abfindungs- und Frühverrentungsprogramme".

Insbesondere unterstützt Peri nach eigenen Angaben aktiv die Vermittlung von Mitarbeitern in neue Beschäftigungsverhältnisse in der Region. Hierzu bestehen bereits Verbindungen zu Unternehmen, bei denen entsprechende Bedarfe nach Fachkräften vorliegen. Ende November wird eine Job-Messe bei Peri mit Arbeitgebern aus der Region stattfinden.

Für den Fall von unumgänglichen betriebsbedingten Kündigungen sind die Rahmenbedingungen in einem Sozialplan festgeschrieben.

Peri baut Stellen ab: Das sagt die IG Metall und der Betriebsrat

Der Peri-Betriebsrat lässt sich in einer Mitteilung so zitieren: "Die Situation war und ist für alle betroffenen Kolleginnen und Kollegen schwierig und belastend. Der Betriebsrat hat sich mit aller Kraft für die bestmögliche Lösung für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen eingesetzt. Die Gespräche der letzten drei Monate waren nicht immer einfach und teilweise kontrovers, jedoch zu jeder Zeit konstruktiv, lösungsorientiert und auf Augenhöhe."

Auch Günter Frey, der 1. Bevollmächtigte der IG Metall gibt sich zufrieden: „Es gut für die Beschäftigten bei Peri, dass nun mit dem Interessensausgleich Klarheit besteht. Wir werden gemeinsam mit den Verantwortlichen den weiteren Prozess von Seiten der IG Metall wo nötig konstruktiv begleiten."

Damit ist nun der Rahmen gesetzt, in dem der geplante Stellenabbau im Werk Weißenhorn so sozialverträglich wie möglich vorgenommen werden soll und die konkrete Umsetzung der Maßnahmen kann beginnen.

Darüber hinaus wurden nach Angaben von Peri Sofortmaßnahmen ergriffen und in bestimmten Bereichen die Arbeitszeit auf 35 Stunden/Woche angepasst und in bestimmten Bereichen Kurzarbeit eingeführt.

Unabhängig von diesen Themen führt die Werksleitung Gespräche über eine Ausgliederung der Betriebstechnik. Die Überführung an einen Partner, der diese Tätigkeiten als Kerngeschäft betreibt, eröffnet die Möglichkeit, diese Arbeitsplätze zu erhalten. Diese Gespräche werden ergebnisoffen geführt und sollten bis zum Ende des ersten Quartals 2024 zum Abschluss kommen.

Geschäftsführer des Werks in Weißenhorn ist zufrieden

Carsten Weiß, Geschäftsführer des Werks Weißenhorn ist ebenso zufrieden: „Die Gespräche waren offen und konstruktiv geprägt von dem gemeinsamen Ziel, die Zukunftsfähigkeit des Werkes Weißenhorn zu sichern. Dies ist uns in den letzten Wochen gemeinsam mit dem Peri Betriebsrat gelungen.“ (AZ)