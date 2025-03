Straße zu schmal: Spiegel zweier Lkw krachen zusammen, nachfolgendes Auto beschädigt

Auf der Staatsstraße 2022 zwischen Weißenhorn und Oberhausen ist es Freitagvormittag, gegen 10.10 Uhr, zu einem Spiegelklatscher-Unfall zwischen zwei Lkw gekommen, die sich entgegenkamen. Einer der Lkw kam im Anschluss auf den Grünstreifen und verursachte hierbei einen Flurschaden, so die Polizei. Die abgesplitterten Teile der Außenspiegel wurden durch die Luft geschleudert und trafen einen weiteren Pkw, der hinter einem der beiden Lkw fuhr. Bei dem Auto wurde die Motorhaube sowie die Frontscheibe beschädigt. An beiden Lkw entstand jeweils Sachschaden an den beiden Außenspiegeln. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kann keinem der Fahrer ein konkreter Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot vorgeworfen werden. Beide Fahrzeuge waren laut Polizei sehr breit und die Straße etwas schmal. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Staatsstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis