Weißenhorn

11:30 Uhr

Tafeln zu groß? Wieder entbrennt eine Debatte um Werbung in Weißenhorn

Werbetafeln an dieser Hausfassade in der Weißenhorner Altstadt? Der Bauausschuss lehnt das mit knapper Mehrheit ab.

Plus Das Thema Außenwerbung sorgt erneut für Diskussionen in der Stadt. Es gibt gute Argumente dafür, aber auch dagegen. Am Ende steht ein knappes Ergebnis.

Von Andreas Brücken

Die gut erhaltene Altstadt von Weißenhorn ist ein wahres Schmuckstück im Landkreis Neu-Ulm und das malerische Ensemble Ziel zahlreicher Besucherinnen und Besucher. Dementsprechend bedacht sind die Stadtverwaltung und die Ratsmitglieder, dass dieses idyllische Gesamtbild erhalten bleibt. Für Diskussionen im Bauausschuss sorgte deshalb jüngst der Antrag von Geschäftsleuten, an einer Hausfassade am Kirchplatz diverse Werbetafeln anbringen zu dürfen.

