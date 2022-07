Weißenhorn/Ulm

vor 32 Min.

An Schwörmontag droht in Weißenhorn wieder Bus-Chaos

Lokal Dutzende Fahrgäste, aber nur zwei Achtsitzer-Busse: Das hat es schon einmal in Weißenhorn nachts nach dem Schwörmontag gegeben. Und das Szenario droht wieder.

Von Sebastian Mayr

In Ulm erwarten sie einen rekordverdächtigen Schwörmontag – nach zwei Jahren Pause ist die Vorfreude bei vielen groß. Schon in den vergangenen Jahren strömten die Menschen aus den umliegenden und aus weiter entfernten Orten in die Stadt. Das 9-Euro-Ticket könnte eine Anreise mit den Öffentlichen noch beliebter machen. Doch geht's danach auch wieder nach Hause? Am Weißenhorner Bahnhof droht nachts Chaos – wieder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen