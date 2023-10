Weißenhorn/Ulm

vor 17 Min.

Warum der Nachtbus nach Weißenhorn künftig schon um 22.30 Uhr fährt

Plus Die Nachtbuslinie N78 von Ulm nach Weißenhorn wird um vier Stunden vorverlegt. Das hängt mit dem Pfiffibus zusammen.

Von Michael Ruddigkeit

Seit mehr als zwölf Jahren gibt es einen Nachtbus zwischen Ulm und Weißenhorn. In der Nacht zum Sonntag fährt er in der Fuggerstadt um 23.45 und um 1.30 Uhr ab, in Ulm um 0.30 und um 2.30 Uhr. Doch die letzte Fahrt für Nachtschwärmer fällt künftig flach. Dafür soll der Pfiffibus entlastet werden, der in Weißenhorn teilweise für Ärger sorgt. Wie passt das zusammen?

Das Deutschlandticket führt zu einer starken Nachfrage beim Pfiffibus

Wie die Kreisverwaltung im Ausschuss für Mobilität informierte, hat in jüngster Zeit die Nachfrage beim Pfiffibus 2, der zwischen Weißenhorn und Pfaffenhofen mit Halt in diversen Ortschaften verkehrt, stark zugenommen. Grund sei das Deutschlandticket. Vor allem am Bahnhof Weißenhorn komme es zu Engpässen. Dies betreffe insbesondere die Fahrten um 22 und 23 Uhr. Dann ist es Fahrgästen wohl schon öfter passiert, dass der Bus voll war und sie schauen konnten, wie sie nach Hause kommen. Teilweise stehen 25 Leute am Bahnhof und drängeln sich um einen Platz in dem Achtsitzer.

