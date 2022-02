Umfrage in Weißenhorn: Ist Fasching in diesen Zeiten möglich?

Plus Vielerorts fallen die Veranstaltungen zur Fasnet abermals Corona zum Opfer. Aber ist es diesen Fasching überhaupt angemessen, so zu feiern?

Bunte Narrenbäume, fröhliche Umzüge oder ausgelassene Prunksitzungen stehen für die Fasnacht: Doch vielerorts fallen diese Veranstaltungen und Traditionen auch in diesem Jahr wieder den Vorsichtsmaßnahmen angesichts der Corona-Pandemie zum Opfer. In Weißenhorn sind wir dennoch auf überzeugte Hästräger gestoßen, welche die "fünfte Jahreszeit" wieder unter besonderen Bedingungen ausleben wollen.