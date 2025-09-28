Unbekannte beschädigen Fensterscheibe an Montessorischule

In der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, ist es zu einer Sachbeschädigung an einem Nebengebäude der Montessorischule in Weißenhorn gekommen. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte ein unbekannter Täter an dem Nebengebäude der Schule eine Fensterscheibe und verbog den Türgriff. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen, welche hierzu Feststellungen gemacht haben, bittet die Polizei Weißenhorn, sich unter der Telefonnummer 0730996550 zu melden. (AZ)

