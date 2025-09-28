Icon Menü
Weißenhorn: Unbekannte beschädigen Fensterscheibe an Montessorischule

Weißenhorn

Unbekannte beschädigen Fensterscheibe an Montessorischule

    Die Polizei sucht Zeugen, nachdem sich ein oder mehrere Unbekannte an einem Nebengebäude der Montessorischule zu schaffen gemacht hatten.
    Die Polizei sucht Zeugen, nachdem sich ein oder mehrere Unbekannte an einem Nebengebäude der Montessorischule zu schaffen gemacht hatten. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)

    In der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, ist es zu einer Sachbeschädigung an einem Nebengebäude der Montessorischule in Weißenhorn gekommen. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte ein unbekannter Täter an dem Nebengebäude der Schule eine Fensterscheibe und verbog den Türgriff. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen, welche hierzu Feststellungen gemacht haben, bittet die Polizei Weißenhorn, sich unter der Telefonnummer 0730996550 zu melden. (AZ)

