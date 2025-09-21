Unbekannte brechen in Weißenhorner Kleingärten ein

Unbekannte sind in mehrere Gartenhütten und Schuppen in der Kleingartenanlage in der Richard-Wagner-Straße in Weißenhorn eingebrochen. Sie haben laut Polizei Geräte im Gesamtwert von rund 650 Euro gestohlen und dabei Vorhängeschlösser gewaltsam geöffnet und beschädigt. Die Einbrüche geschahen zwischen 22 Uhr am Freitagabend und 10 Uhr am Samstagmorgen. Zeugen, die Angaben über den oder die Täter machen können, oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden von der Polizei Weißenhorn gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)

