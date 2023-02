Verlosung: "Amphitryon" kommt nach Weißenhorn

Das Münchner Sommertheater spielt Kleists Version des griechischen Sagenstoffes im Historischen Stadttheater Weißenhorn. Wir verlosen zwei Karten.

Das Münchner Sommertheater kehrt zurück in das Historische Stadttheater Weißenhorn, dieses Mal mit "Amphitryon" von Heinrich von Kleist. Zwei Aufführungen sind geplant.

Das wahrlich "göttliche" Lustspiel nach einer Vorlage von Molière vereint dessen große komödiantische Leichtigkeit mit der überragenden Kraft der Sprache von Kleist. Dazu kommen die beliebten Sommertheaterlieder - hohe Anforderungen, denen das Ensemble auch in diesem Jahr mit erfrischender Leichtfüßigkeit gerecht wird. Wenn all das im charmanten Historischen Stadttheater auf die treuen Zuschauer aus Weißenhorn und Umgebung trifft, könne das nur ein gelungener Theaterabend werden, versprechen die Veranstalter.

Die beiden Aufführungen finden am Samstag, 11. Februar um 19.30 Uhr und am Sonntag, 12. Februar um 18 Uhr statt. Tickets gibt es online bei Reservix oder zu den allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus. Zudem verlosen wir für die Vorstellung am Sonntag zwei Tickets. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Amphitryon" an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist der 5. Februar. (AZ)

