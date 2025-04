Soll westlich des Weißenhorner Müllkraftwerks eine Biomüll-Vergärungsanlage entstehen? Noch ist Klärungsbedarf, ob ein entsprechendes Projekt beim Vöhringer Nachbarn wirklich umgesetzt werden soll. Die Weißenhorner Stadträte sahen in ihrer jüngsten Sitzung in dem Vorhaben aber Chancen für Gewerbetreibende in der Region.

