Weißenhorn

vor 48 Min.

Volles Programm bei der Kulturnacht in Weißenhorn

Plus An rund 30 Orten gibt es diesen Mittwoch Kultur satt in Weißenhorn. Die Kulturnacht geht in ihre zwölfte Runde und hat jede Menge Schmankerl im Angebot.

Von Ralph Manhalter

Bereits zum zwölften Mal steigt diesen Mittwoch, 17. Mai, die Weißenhorner Kulturnacht. An rund 30 Orten der Altstadt ist wieder eine Vielzahl von Attraktionen, Ausstellungen und Aufführungen aus den Bereichen Musik, Theater, Comedy, Geschichten, Kunst, Akrobatik und Tanz geboten. Da sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Los geht es um 18 Uhr.

Kinderbuchkino und Phantasiewerkstatt sollen das junge Publikum begeistern

Im Lokal Anno 1460 etwa tritt mit Wolfgang Günl und Gerd Lenhart die Groove Gang auf, während gleich nebenan im Treppenhaus des Neuffenschlosses die Künstlerin Hanna Eichenhofer multimedial die Frage nach dem Menschsein zur Disposition stellt. Freude des Chorgesangs können sich auf eine Darbietung in der Stadtpfarrkirche freuen, während im benachbarten Alten Rathaus speziell für Kinder die Kringel-Phantasie- werkstatt öffnet, fruchtige Cocktails inklusive. Ein Kinderbuchkino gibt es in der Stadtbücherei. So ist auch an die jüngeren Kulturnachtbesucher gedacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

