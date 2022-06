Weißenhorn

12:00 Uhr

Vor dem Krieg gerettet: Im Tierheim leben nun Hunde aus der Ukraine

Lokal Das Tierheim Weißenhorn hat drei Hunde aus dem evakuierten Tierheim in Odessa aufgenommen. Eine Hündin ist schon vermittelt, dabei ist das gerade nicht einfach.

Von Sebastian Mayr

Jack braucht ein ebenerdiges Zuhause in ländlicher Umgebung, denn dem sechs Jahre alten Rüden fehlt ein Hinterlauf. Wieso? Das wissen sie nicht im Tierheim in Weißenhorn. Jack stammt aus Odessa, das dortige Tierheim des Deutschen Tierschutzbunds ist angesichts des russischen Angriffskriegs evakuiert worden. Jack kam nach Weißenhorn, so wie Balu und Cora. Leiterin Ute Prestele schwärmt von den Hunden – ein Tier ist sogar schon vermittelt worden. Dabei ist das zurzeit gar nicht so einfach.

