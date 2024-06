Weißenhorn

19:22 Uhr

Waffen im Unterricht? So äußert sich die Schulleitung zum Polizeieinsatz

In Weißenhorn kam es am Mittwoch zu einem Großeinsatz der Polizei im Bereich des Claretinerkollegs.

Plus Eine Person mit zunächst "unklarer Bewaffnung" löst einen Großeinsatz am Claretinerkolleg aus. Der Schulleiter erklärt, warum Spielzeugwaffen Teil des Unterrichts sind.

Von , Thomas Heckmann Michael Kroha , Thomas Heckmann

Erst das Hochwasser, dann das: In und rund um Weißenhorn herrschte am Mittwoch große Aufregung. Im Norden der Fuggerstadt war es zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ein Passant hatte am Morgen eine verdächtige Person mit einer "unklaren Bewaffnung" nahe einer Schule gesehen. So lautete eine erste Info der Polizei. Mehr als 100 Kräfte rückten an. Auch zwei Hubschrauber, ein gepanzertes Fahrzeug und das SEK waren im Einsatz. "Stundenlang war es eine Katastrophe", sagt eine Mutter, die sich Sorgen um ihr Kind machte. Später stellte sich heraus: Ein Schulprojekt mit Spielzeugwaffen steckt dahinter. Der Schulleiter spricht von einer "unglückliche Fehlinterpretation", lobt aber zeitgleich das konsequente Vorgehen der Polizei.





