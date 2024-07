In Wallenhausen eröffnet ein Sonnenblumen- und Maisfeldlabyrinth

Auch in Wallenhausen und nicht nur in Seligweiler eröffnet ein Sonnenblumen- und Maisfeldlabyrinth. Und zwar am Samstag, 20. Juli. Der Eintritt kostet fünf Euro, für Kinder vier. Das Motto der vom Waldseilgarten initiierten Attraktion lautet in diesem Jahr „Der Igel“. Es gilt insgesamt fünf Stempelstationen zu finden, auf denen jede Menge Infos über die Welt des Wildtieres des Jahres 2024 zu erfahren sind. (AZ)

Wallenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Seligweiler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis