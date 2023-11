Weißenhorn

06:00 Uhr

Warum ist eine Ampel in Weißenhorn besser als der Kreisverkehr?

So leer wie auf diesem Bild ist es im Weißenhorner V-Markt-Kreisel nicht immer, in den Stoßzeiten staut sich der Verkehr.

Plus An der Ortseinfahrt von Weißenhorn aus Richtung A7 soll sich die Verkehrsführung ändern, viele Fragen sind noch offen. Eines steht aus Sicht der Fachleute aber fest.

Das Staatliche Bauamt Krumbach plant den Kreisverkehr beim V-Markt-Areal in Weißenhorn zu einer Ampel-Kreuzung umzubauen. Im Frühjahr soll ein entsprechendes Gutachten vorliegen, vorher gibt es unter anderem eine detaillierte Verkehrszählung. Am Kreisel staut sich der Verkehr morgens und abends schon seit Jahren. Doch ist eine Ampel leistungsfähiger? Beim Bauamt sind sie davon überzeugt.

Nicht in jedem Fall sei eine Ampel-Kreuzung leistungsfähiger als ein Kreisverkehr, sagt Bauoberrat Stefan Greineder vom Staatlichen Bauamt. In Weißenhorn sei man aber bereits vor dem Gutachten sicher, dass der Umbau die Lage verbessern werde. Aber nicht immer und für jeden, schränkt Greineder ein. Es werde Zeiten geben, in denen ein Auto länger an der Kreuzung steht, als es am Kreisverkehr gewartet hätte. Doch die Staus in den Stoßzeiten zeigten, dass der Kreisel seiner Aufgabe nicht mehr gewachsen sei. Dazu komme, dass man von einer Zunahme des Verkehrs ausgehe. Insbesondere die Zahl der Lastwagen werde zunehmen. Im Gutachten sollen deswegen auch denkbare Entwicklungen abgeklopft werden.

