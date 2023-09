Weißenhorn

vor 17 Min.

Warum musste der Nandu getötet werden? So erklärt die Polizei ihr Vorgehen

Plus Bei Weißenhorn wurde ein entlaufener Nandu getötet. Im Netz wird Kritik daran laut. Warum der Laufvogel nicht betäubt? Die Polizei erklärt ihr Vorgehen.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Ein Nandu war am Sonntag aus seinem Gehege ausgebüxt. Weil eine konkrete Gefahr für den Straßenverkehr bestanden habe, musste der Laufvogel bei Weißenhorn erschossen werden. Laut Polizei passierte das zwar in Absprache mit dem Eigentümer. In den Sozialen Netzwerken wird das Handeln der Polizei dennoch kritisch gesehen und entsprechend auch kommentiert. Ein Polizeisprecher erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion das Vorgehen seiner Kolleginnen und Kollegen.

"Die Tötung geht gar nicht", schreibt zum Beispiel eine Facebook-Nutzerin unter den Artikel, den unsere Redaktion gepostet hatte. Sie findet: "Eine Betäubung hätte es auch getan." Diese Meinung vertreten offensichtlich mehrere. Eine andere Nutzerin wird noch etwas deutlicher: "Um sich Arbeit und Kosten zu sparen, knallt man halt einfach mal kurz ab. Ich hasse Menschen".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen