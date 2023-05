Was Peri jetzt mit den Vereinten Nationen zu tun hat

Der Weltmarktführer aus Weißenhorn ist einem elitären Firmenkreis mit einem hehren Ziel beigetreten. Was das für Peri bedeutet.

Peri ist dem "Global Compact" der Vereinten Nationen (UN) beigetreten, der weltweit größten Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung.

Mit dem Beitritt verpflichtet sich Peri, das unternehmerische Handeln an den zehn universellen Nachhaltigkeitsprinzipien des UN "Global Compact" auszurichten. Diese Prinzipien umfassen Themen wie Menschenrechte, Diskriminierung, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Mit diesem Schritt zählt sich Peri zu einem Vorreiter in seinen Branchen in Bezug auf verantwortungsbewusstes, nachhaltiges und transparentes Wirtschaften. Weltweit haben bislang erst 85 Unternehmen des Bausektors den UN "Global Compact" unterzeichnet.

Das sagt der Chef von Peri zum Engagement bei UN "Global Compact"

„Als Familienunternehmen sind nachhaltiges Handeln und soziale Verantwortung seit jeher wichtige Werte, die uns antreiben. Mit der Unterzeichnung möchten wir dieses Engagement zum Ausdruck bringen“, so Christian Schwörer, Vorstandsvorsitzender bei Peri. „Nachhaltiges Wirtschaften ist ein wesentlicher Faktor für den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens. Wir wollen Nachhaltigkeit entlang der Wertschöpfungs- und Lieferkette strategisch verankern.“

Schon vor dem Beitritt zum UN "Global Compact" habe Peri bereits verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsprinzipien umgesetzt. Diese wurden 2021 in der gruppenweiten Nachhaltigkeitsstrategie „Building Sustainability“ gebündelt. In einem Fortschrittsbericht an den UN "Global Compact" wird das Unternehmen künftig regelmäßig über den Stand und die laufenden Aktivitäten informieren.

So nachhaltig ist Peri aus Weißenhorn

Als Teil seiner Nachhaltigkeitsstrategie hat das Familienunternehmen bis 2025 ambitionierte Ziele gesetzt, darunter die Klimaneutralität seit 2021, die jährliche Reduktion der CO₂-Emissionen, die naturnahe Gestaltung von Liegenschaften sowie die Förderung der Bildung in Entwicklungsländern durch den jährlichen Bau einer Schule. (AZ)

