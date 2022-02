Weißenhorn

07:00 Uhr

Weil Gaspreise steigen: Weißenhorner sind ganz heiß auf Fernwärme

Plus Die Preis für Heizöl und Gas steigen immer weiter. Das hat das Interesse an einem Fernwärmeanschluss in Weißenhorn zusätzlich befeuert. Mittlerweile kann die Nachfrage gar nicht mehr befriedigt werden.

Von Ronald Hinzpeter

So klingt Erfolg: "Die Leute rennen uns die Bude ein", sagt Markus Hertel unumwunden im Gespräch mit unserer Redaktion. Er ist Geschäftsführer der Gesellschaft Fernwärme Weißenhorn (FWW) und ist einer der wenigen Menschen hierzulande, die völlig entspannt auf die exorbitant hohen Energiepreise blicken kann, denn das bedeutet für ihn: Noch mehr neue Kunden. Allerdings bringt das auch Probleme mit sich, denn das Unternehmen kann die vielen Anfragen gar nicht mehr bewältigen. Die Weißenhorner sind eben heiß auf Fernwärme. Möglicherweise werden das bald auch die Nachbarn sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen