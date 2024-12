„Weinstadel hilft e.V.“ aus Weißenhorn unterstützt das Kinderhospiz

Seit 2018 unterstützt der Verein „Weinstadel hilft e.V.“ in Weißenhorn das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Insgesamt 19 aktive Mitglieder setzen sich Jahr für Jahr dafür ein, dass das Kinderhospiz Familien mit unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen während der Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase begleiten kann. Jetzt hat der Vereins-Vorsitzende Herbert Knoll, gemeinsam mit Bernd Kuhn und Luca Klose, wieder eine großzügige Spende übergeben: Mit 20.000 Euro zeigt der Verein jetzt einmal mehr, wie viel Wertschätzung man der Kinderhospiz-Arbeit entgegenbringt. Verschiedene Aktionen des Vereins und vor allem viele Spenderinnen und Spender haben das möglich gemacht. Am 14. Dezember lädt der Verein zu einer „Winterspenden-Aktion“ im früheren Weinstadel in Hegelhofen ein.

