Weißenhorn Klassik: Das Festival zeigt Mut

„Die Musik soll nicht schmücken, sie soll wahr sein" – Das zweiwöchige Klassik-Festival in Weißenhorn widmet sich der herausfordernden Neuen Musik

Es war ein großer Auftakt des diesjährigen zweiwöchigen Weißenhorn Klassik-Festivals im Fuggerschloss: Vor dem Eröffnungskonzert des weltweit geschätzten Pariser Quatuor Diotima-Streichensembles referierte der Münchner Musikwissenschaftler Wolfgang Rathert über die Denk- und Arbeitsweisen von Arnold Schönberg und Franz Schubert, von zwei Wiener Komponisten also, denen es um die Wahrhaftigkeit ihrer Musik ging.