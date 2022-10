Das ist in diesem Jahr bei "Weißenhorn Klassik" geboten

Bald beginnt das beliebte Festival in der Fuggerstadt. Der Komponist Arnold Schönberg liefert in diesem Jahr das Leitthema.

Noch einen Monat, dann ist es wieder so weit: Das Festival Weißenhorn Klassik geht in seine neunte Runde. Leitthema in diesem Jahr ist ein Zitat von Arnold Schönberg. Der österreichische Komponist, der im frühen 20. Jahrhundert maßgeblich an der Erfindung der Zwölftontechnik beteiligt war, sagte einst: "Die Musik soll nicht schmücken, sie soll wahr sein." Ob die vorgetragene Musik für sie wahr oder schmückend schön ist, entscheiden die Zuhörerinnen und Zuhörer beim Festival ab dem 12. November dann selbst – da liegt schließlich viel im Auge, in diesem Fall besser: Ohr, des Betrachters.

Zwei Komponisten, die unterschiedlicher nicht sein könnten

Neben Werken Schönbergs stehen heuer auch Stücke von Franz Schubert im Fokus. Schönberg und Schubert – eine spannende Gegenüberstellung; es sind zwei Komponisten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die einzige Gemeinsamkeit der beiden, außer ihrer Heimatstadt Wien, sei womöglich ihre Beharrlichkeit, mit der sie ihre Ziele verfolgten, schreiben die Festivalleiter Esther Kretzinger und Georges-Emmanuel Schneider.

Eröffnet wird das Festival vom Pariser Quatuor Diotima Ensemble mit Streichquartetten von Schubert und Schönberg. Das Ensemble zählt weltweit zu den führenden, was die Musik des 20. Jahrhunderts anbelangt. Die Einführung in das Konzert übernimmt Professor Wolfgang Rathert (LMU München). Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine spiegelt sich ebenfalls im Festivalprogramm wieder: Das Exilensemble Mriya tritt am 13. November zusammen mit der ukrainischen Pianistin Kateryna Titova auf. Vor dem Abendkonzert spielt Mriya in einem Krabbelkonzert speziell für Kinder und Babys – herumkrabbeln, quietschen und mitklatschen ausdrücklich erlaubt. Auch Jazzmusik hat ihren Platz im Programm: Dieses Jahr wird das Till Martin Quartet zu erleben sein, das mit seinem Album "Regarding a line" die Zwölftontechnik so eindrücklich wie erfolgreich in die Jazzmusik integriert hat.

Renommiertes EFFE-Label für Weißenhorn Klassik

Wie in den Vorjahren sind Musikvermittlungsprojekte sowie soziale Angebote ein wichtiger Bestandteil des Festivals. Im Rahmen von Papageno können Klassen verschiedener Schularten Konzerte hören und an Workshops teilnehmen. Das Angebot besteht über das Festival hinaus bis zum Juli. Dieses Engagement wurde nun auch geehrt. Weißenhorn Klassik hat das EFFE Label 2022-2023 bekommen. Es wird von einer internationalen Jury an Festivals verliehen, die durch ihr Engagement in den Gebieten der Kunst, des gesellschaftliches Engagements und durch internationale Offenheit aufgefallen sind. EFFE steht dabei für "Europe for Festivals – Festivals for Europe".

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass der Konzertsaal im Fuggerschloss barrierefrei zu erreichen ist. Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer können sich per Mail an info@weissenhornklassik.de einen Platz reservieren. Zudem gibt es ein digitales Angebot. Ein professionelles Videoteam streamt die Konzerte live im Internet. Livestream-Tickets sind ebenfalls im Vorverkauf erhältlich.

Info: Das Festival Weißenhorn Klassik findet vom 12. bis 26. November statt. Tickets gibt es an der Abendkasse oder schon jetzt im Vorverkauf bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Es gibt auch ein Festival-Abo, das den Eintritt zu allen Konzerten (außer Krabbelkonzert) ermöglicht. Die Festivalbroschüre wird auf Wunsch kostenlos zugesandt (E-Mail mit Name und Anschrift an: info@weissenhornklassik.de). Nähere Informationen zum Programm und dem Ticketverkauf unter weissenhornklassik.de.