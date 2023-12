"Weissenhorn Klassik" feiert seinen 10. Geburtstag

2014 fand das erste Konzert statt, heute ist das Festival fester Teil der regionalen Kulturszene. Zum Jubiläum sind besondere Auftritte geplant. Tickets gibt es ab sofort.

"Weissenhorn Klassik" feiert sein 10-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsausgabe. Wer das Festival diesen Herbst vermisst hatte, kann sich also auf das kommende Frühjahr freuen. Genau wie das allererste Konzert von "Weissenhorn Klassik" am 10. Mai 2014 wird die Jubiläumsausgabe 2024 ebenfalls am 10. Mai beginnen und mit großen Open Air-Konzerten im Juli enden. Tickets für einen Teil der Veranstaltungen gibt es ab diesem Mittwoch.

Klassische Meisterwerke unter freiem Himmel

Das Programm und die Veranstalter versprechen eine musikalische Reise durch die vergangenen Festivaljahre mit renommierten Künstlern und Ensembles. Man wolle allerdings nicht nur zurückblicken, sondern auch nach vorn Richtung Zukunft, mit einem Fokus auf neuen Talenten, innovativen Programmen und kreativen Ansätzen. Geplanter Höhepunkt: das Open Air-Festival vom 12. bis 14. Juli. Unter freiem Himmel werden klassische Meisterwerke in einer malerischen Kulisse präsentiert, um die Festivaldekade zu feiern.

Zwar nicht Open Air, aber musikalisch genauso spannend verspricht der erste Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten zu sein. Vom 10. bis 12. Mai findet ein Kammermusik-Festival statt. Dafür gibt es ab sofort Tickets - gerade rechtzeitig, um noch als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk unter dem Baum von Klassikliebhabern zu landen.

Diese Künstlerinnen und Künstler sind bei "Weissenhorn Klassik" 2024 dabei

Die Veranstalter holen 2024 Künstlerinnen und Künstler, die während der vergangenen zehn Jahre bei Weissenhorn Klassik aufgetreten sind und beim Publikum besonders gut ankamen, zurück in die Fuggerstadt. So werden etwa das Schumann Quartett (Streichquartett), Herbert Schuch (Klavier) oder Andrés Bertomeu (Glasharfe) dabei sein. 2015 war der Auftritt der Tango Legende Juan José Mosalini ein besonderes Highlight. 2022 ist er verstorben, dafür gastiert dieses Mal sein Sohn, Juanjo Mosalini, mit seinem Quartett in Weißenhorn.

Eine Premiere ist für den 13. Juli geplant: das erste Orchestergastspiel bei "Weissenhorn Klassik". Das Casco Phil Orchestra aus Antwerpen tritt Open Air unter der Leitung von Benjamin Haemhouts auf. Außerdem sind weitere Veranstaltungen für Kinder und Familien geplant, die das Jubiläum umrahmen sollen. Nähere Informationen dazu gibt es bald online auf der Website weissenhornklassik.de.

Das "Weissenhorn Klassik"-Festival (die Macher entschieden sich für die Schreibweise der Fuggerstadt mit Doppel-S) wurde 2014 ins Leben gerufen. Ins Rollen brachte den Stein Bürgermeister Wolfgang Fendt, der die Sängerin Esther Kretzinger auf die Möglichkeit klassischer Konzerte in der Fuggerstadt ansprach, berichtet Georges-E. Schneider. Im Laufe von zehn Jahren hat sich "Weissenhorn Klassik" unter der künstlerischen Leitung Kretzingers von einer Konzertreihe zu einem beliebten Festival und festen Teil des regionalen Kulturgeschehens entwickelt. Seit diesem Jahr ist "Weissenhorn Klassik" außerdem Mitglied der European Festivals Association.

"Weissenhorn Klassik" bietet auch Musikvermittlung für Kinder

Einen bedeutenden Teil der Arbeit von "Weissenhorn Klassik" nimmt inzwischen auch "Papageno" ein. "Die Papageno Projekte sind darauf ausgerichtet, insbesondere Schulklassen und Menschen mit Mobilitätseinschränkung durch interaktive Workshops und Veranstaltungen die Welt der klassischen Musik näherzubringen", erklären die Veranstalter. Jährlich finden über den Verlauf mehrerer Monate verschiedene Projekte und Veranstaltungen statt.

Gesponsert wird "Weissenhorn Klassik" unter anderem von der Stadt Weißenhorn, dem Landkreis Neu-Ulm, dem Bezirk Schwaben, dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und regionalen Unternehmen wie Peri. (mit AZ)

Tickets: Der Vorverkauf beginnt am diesen Mittwoch, 20. Dezember. Karten gibt es online über die Vorverkaufsplattform Reservix sowie an ausgewählten Vorverkaufsstellen in der Region.