Weißenhorn Klassik: Marianne Schroeder gibt den Tönen Raum

Plus Die Grande Dame der Avantgarde widmet sich ganz der Neuen Musik. Beim Konzert im Fuggerschloss in Weißenhorn stellt Marianne Schroeder spontan das Programm um.

Manchmal kann man komplizierte Dinge ganz einfach erklären: „Er wollte nicht so furchtbar viele Töne“, sagt die Pianistin und Komponistin Marianne Schroeder über Arnold Schönberg, den Vater der Zwölftonmusik. Schroeder, eine der weltweit führenden Interpretinnen Neuer Musik, gab im Rahmen des Weißenhorn-Klassik-Festivals ein Konzert im Fuggerschloss – und erklärte Hintergründe der aufgeführten Kompositionen zudem enthusiastisch und mit leuchtenden Augen.