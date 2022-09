Weißenhorn will Urnenstelen von Gedenkfiguren befreien

Zuletzt hatten die Andenken auf dem Friedhof stark zugenommen. Auf dem Waldfriedhof ist zudem eine Erweiterung geplant.

Landesweit ist schon seit Jahren eine deutliche Zunahme der - oft anonymen - Urnenbestattungen festzustellen. Die Gründe sind unter anderem in den demografischen Veränderungen zu verorten: Oft wohnen in der Nähe des Verstorbenen keine Angehörigen mehr, die die Pflege eines Grabes übernehmen könnten. Auch in Weißenhorn ist diese Entwicklung zu spüren: Für den dortigen Waldfriedhof ist bereits die dritte Urnenwiese in Planung.

Auch wenn die bisher ausgewiesenen Areale keine besonderen Markierungen aufweisen, so kann doch auf Wunsch der Name des Verstorbenen für zwölf Jahre auf einer der Stelen angebracht werden, die am Rand der Urnenwiesen stehen. Damit bleibt die gewollte Schlichtheit einer halb anonymen Urnenbestattung gewahrt.

Nun sieht sich die Friedhofsverwaltung allerdings zunehmend mit der Tatsache konfrontiert, dass die Flächen der Stelen mit Gedenkfiguren bestückt werden, was nicht der ursprünglichen Absicht entspricht. Gelegentlich werden auch einzelne Scheiben, aus denen die Stelen bestehen, von Angehörigen verschoben, um Platz für solche Figuren zu schaffen.

Daher wurde in der jüngsten Stadtratssitzung beschlossen, die Friedhofssatzung um einen entsprechenden Passus zu erweitern: Künftig können die Andenkenfiguren von der Friedhofsverwaltung entfernt und noch 14 Tage für eine Abholung aufbewahrt werden. Nach dieser Zeit werden die Beigaben allerdings entsorgt.