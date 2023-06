Weißenhorn

17:06 Uhr

108 Sonnengrüße zum Weltyogatag: Zu Besuch bei den Weißenhorner Fitnesstagen

Trotz des schlechten Wetters am Mittag kamen mehr als 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu der Aktion zum Weltyogatag in Weißenhorn.

Plus Vier Weißenhorner Yogalehrerinnen und -lehrer haben zu einer besonderen Herausforderung in den Stadtpark geladen. Dabei stand nicht der sportliche Aspekt im Vordergrund.

Auch in Weißenhorn wird der Weltyogatag gefeiert. Im Stadtpark trafen sich mehr als 50 Menschen, um zusammen 108 Sonnengrüße zu praktizieren. Für alle, die selbst noch keine Erfahrung mit Yoga gemacht haben: Das ist eine ganze Menge. Doch um die sportliche Herausforderung sollte es gar nicht gehen.

Weltyogatag: Das bedeutet die Zahl 108

Der Sonnengruß im Yoga ist eine bestimmte Abfolge von Asanas, also Yogapositionen. Es gibt ihn in den unterschiedlichsten Variationen, oft steht er am Anfang einer Yogastunde. Zum Weltyogatag, der 2015 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde, wird der Sonnengruß in vielen Städten auf der ganzen Welt genau 108-mal praktiziert. Doch warum ausgerechnet diese Zahl? Elisabeth Blässing ist eine von vier Yogalehrerinnen und -lehrern, die die Aktion in Weißenhorn organisiert haben. Sie erklärt: "Die 108 hat in Indien, also dem Ursprungsland des Yoga, eine besondere spirituelle Bedeutung." Die Eins stehe für die Einheit von allem, die Null für die Formlosigkeit, gewissermaßen auch für das Göttliche, und die Acht symbolisiere die Unendlichkeit, und ist hier quasi als ein um 90 Grad gekipptes Unendlichkeitszeichen zu sehen.

