Weißenhorn

vor 16 Min.

Hilfsorganisation will Benachteiligten IT-Ausbildung ermöglichen

Ein Student in Tororo, wo Bisonaide für die geplante IT-Ausbildung mit einem Waisenhaus zusammenarbeitet.

Plus Bisonaide aus Weißenhorn möchte junge Menschen in Rumänien und Uganda übers Internet aufs Berufsleben vorbereiten – und Fehler der Entwicklungshilfe vermeiden.

Von Sebastian Mayr

In einer Roma-Siedlung am Stadtrand der Großstadt Oradea im Nordwesten Rumäniens hat Stefan Eichenhofer einen Mann getroffen, der nie Lesen und Schreiben gelernt hat, aber Computer reparieren und installieren kann. Er hatte es sich selbst beigebracht, Mobbing und Ablehnung wegen seiner Ethnie sowie fehlende Unterstützung aus der Familie hatten die Schulbildung verhindert. Anderen Menschen wollen Eichenhofer und sein Team dieses Schicksal ersparen. Die Weißenhorner Organisation Bisonaide stellt gerade ein Hilfsprojekt auf die Beine, das Fehler vermeiden soll, die bei anderen Vorhaben in der Entwicklungshilfe gemacht werden.

