Weißenhorner Kammeroper holt Adventskonzert nun nach

Aus dem Adventskonzert wurde nun zwar ein Frühlingskonzert. Doch das Warten hat sich gelohnt: Am 10. April gibt es in Weißenhorn ein anspruchsvolles Programm zu hören.

Auch das ist eine dieser Aufführungen, die eigentlich längst hätten stattfinden sollen – das Adventskonzert der Weißenhorner Kammeroper. Im Dezember wurde es wegen der hohen Coronafallzahlen abgesagt, am 10. April wird es nun als Frühlingskonzert nachgeholt. Die Besetzung ist dafür noch ein wenig hochkarätiger als ursprünglich geplant.

Diese Musikerinnen und Musiker sind diesmal in Weißenhorn mit dabei

Angekündigt war bereits Diana Haller von der Stuttgarter Staatsoper. Seit 2021 trägt die Mezzosopranistin den Ehrentitel Kammersängerin, war schon häufiger in Weißenhorn zu Gast und hatte bereits Gast-Engagements unter anderem an der Mailänder Scala, der Metropolitan Opera in New York, der Semperoper Dresden oder bei den Salzburger Festspielen. Auch Wilfried Strehle, ehemaliger Solobratschist der Berliner Philharmoniker und heute Professor an der Universität der Künste in Berlin, wirkt an dem Konzert im April mit.

Diana Haller von der Stuttgarter Staatsoper. Seit 2021 trägt die Mezzosopranistin den Ehrentitel Kammersängerin. Foto: Martin Sigmund

Mit einer ebenfalls beeindruckenden Vita wartet Ingolf Turban auf. Der Violinist spielt als Solist in den Philharmonien von Berlin und München. Auch im Kennedy Center in Washington, in der Züricher Tonhalle oder im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins war er bereit zu hören.

Außerdem mit dabei sind die international konzertierende Kammermusikpianistin Miki Hashimoto sowie Bernhard Lörcher und seine Tochter Anabel Lörcher. Der Vater ist Solo-Cellist bei den Stuttgarter Philharmonikern und Professor an der Musikhochschule Karlsruhe. Die Tochter ist mit dem gleichen Instrument schon sehr erfolgreich und wurde Bundessiegerin beim Wettbewerb "Jugend musiziert". In Weißenhorn stehen sie gemeinsam auf der Bühne und geben unter anderem Beethovens "Für Elise" zum Besten. Neben Beethoven stehen noch Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart, David Popper, Wilhelm Friedemann Bach, Johannes Brahms und Variationen über Don Giovanni von Henri Vieuxtemps auf dem Programm. Diana Haller etwa wird eine Arie aus der Oper Don Giovanni singen.

Hier gibt es Karten für das Konzert der Kammeroper Weißenhorn

Die Karten, die für das Konzert im Dezember gekauft wurden, sind nach wie vor gültig. Volker Drastik vom Weißenhorner Kulturbüro bittet aber um kurze Rückmeldung der Karteninhaber unter 07309/84109 oder per E-Mail an kulturbuero@weissenhorn.de. Im Kulturbüro sind auch weiterhin Karten für das Konzert am 10. April um 17 Uhr erhältlich. Drastik zeigt sich froh, dass die Aufführung überhaupt stattfinden kann. Denn Heinrich Graf, künstlerischer Leiter der Weißenhorner Kammeroper, der auch dieses Konzert ursprünglich geplant und eingerichtet hatte, fällt derzeit aus gesundheitlichen Gründen für die Organisation des Abends aus.