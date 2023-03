Weißenhornerin schreibt Kindermusical: Bald ist Premiere

Plus Ums Anderssein geht es im Musical von Kathrin Sälzle. Die Weißenhorner Musikerin schrieb Musik und Text. Die Proben mit kleinen und großen Darstellern laufen auf Hochtouren.

Eigene Meinungen werden weder akzeptiert noch honoriert. Man hat gefälligst dem verordneten Mainstream zu folgen. Alles, was davon abweicht, ist albern, dummes Zeug, sind Hirngespinste. Im grauen Land ist nicht nur die Farbe eintönig, auch die Gedanken und Ansichten der dort lebenden Bevölkerung gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Anders sein, anders denken, darum dreht sich das, von Kathrin Sälzle ins Leben gerufene Familienmusical "Tamiko und das Land, das seine Farben verlor …", das demnächst in Weißenhorn und Nersingen aufgeführt wird.

Musikschulen aus Weißenhorn und Nersingen machen mit

Die Menschen leben im grauen Land vielleicht nicht ganz unglücklich aber im Grunde genommen doch freudlos. Bis eines Tages Tamiko auftaucht, ein Menschenkind, das behauptet, Farben wahrzunehmen. Natürlich glaubt ihm niemand, zu eng ist der geistige Horizont, der keinerlei Andersartigkeit zulässt. Komposition, Dialoge, Regie, Kostüme: Musikerin Kathrin Sälzle hat im Laufe des vergangenen Jahres alles selbst verfasst, geschrieben und erarbeitet. An der Aufführung wirken die Bands der Musikschulen Nersingen und Weißenhorn mit, ebenso ein generationsübergreifender Chor mit Sängerinnen und Sängern im Alter von fünf bis achtzig. Es habe sie einfach gereizt, mal ein Bühnenstück für Kinder zu schreiben, so Sälzle, die selbst in der musikalischen Früherziehung tätig ist. Das Stück richtet sich an ein Publikum ab fünf Jahren.

Darum geht es: Ein Junge (Felix Sälzle), der in der Schule geärgert wurde, wird von seiner Mutter (Mary Sukale) getröstet. Die Bettlektüre handelt von einem Traum von jenem grauen Land, das von einer Königin (Kathrin Sälzle) beherrscht wird. Ein Bote (Didi Knoblauch) vermittelt zwischen Regierung und Volk, als plötzlich Tamiko auftritt – was auf Japanisch tatsächlich Menschenkind bedeutet. Evelina Eurich spielt diese Rolle voller Überzeugung, wenn sie singt, "Ich brauche nicht viel, um frei zu sein". Lampenfieber kenne sie nicht, so die Neunjährige, aber ein bisschen aufgeregt sei sie schon. Zu viel soll im Vorfeld nicht verraten werden, nur so viel: Die Geschichte wird auf jeden Fall eine unerwartete Wendung nehmen.

So funktioniert die Eintrittspatenschaft

Kindgerecht ist mit 50 bis 60 Minuten auch die Aufführungsdauer der drei geplanten Vorstellungen. Für den Ticketverkauf haben sich die Initiatoren zusammen mit dem Familienstützpunkt des ASB mit der "Eintrittspatenschaft" etwas Besonderes überlegt: Bei der unten angegebenen Verkaufsstelle können Tickets für Menschen reserviert werden, die sich selbst keinen Besuch leisten können. Die Betreffenden bleiben anonym, so soll ein mögliches Schamgefühl vermieden werden.

Info: Tickets gibt es bei Firma Brändle (Hauptstraße 19, Weißenhorn) und unter tamikomusical.de. Aufgeführt wird das Stück Sonntag, 23. April, 11 und 15 Uhr in der Stadthalle Weißenhorn und Samstag, 29. Juli, in Nersingen (Genaueres folgt).