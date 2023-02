Wie die Auszeit auf der Yogamatte auch Musikern hilft

Plus Lene Skomedal ist Profihornistin und nebenbei Yogalehrerin. Beim Carnaval du Cor Weißenhorn erklärt sie, warum Yoga und Musik zusammen so gut funktionieren.

Ein bisschen skeptisch, vor allem aber gespannt auf das, was ihnen bevorsteht, ist das Grüppchen von Hornspielern. Eigentlich geht es an diesem Wochenende beim Carnaval du Cor um ihr Instrument, um das gemeinsame Proben und darum, Tipps von Profis zu bekommen. Nun steht aber erst mal eine Stunde Yoga auf dem Programm. Yoga und Musik? Eine auf den ersten Blick ungewöhnliche Kombi, doch Lene Skomedal erklärt, warum jeder Musiker und jede Musikerin Yoga machen sollte.